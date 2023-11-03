3 ноября, 10:45
Палестино-израильский конфликт

Кувейт направил в сектор Газа около 400 тонн гуманитарной помощи

Министр иностранных дел эмирата Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал мировое сообщество принять незамедлительные меры для прекращения боевых действий в секторе Газа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кувейт направил жителям сектора Газа около 400 тонн гуманитарной помощи с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел эмирата Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Кувейт был одной из первых стран, которые решили организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в [сектор] Газа", - сказал он. "Сегодня число самолетов достигло 11 <…>. Общий объем гуманитарной помощи составил примерно 400 тонн", - добавил глава МИД Кувейта.

Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах также призвал мировое сообщество принять незамедлительные меры для прекращения боевых действий в секторе Газа. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКувейтПалестинаПалестино-израильский конфликт
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