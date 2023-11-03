Додон: в Молдавии блокируют СМИ, так как боятся критики за провальное правление

Лидер Партии социалистов Республики Молдова обвинил власти страны в скрытом финансировании из-за рубежа

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) блокируют СМИ, так провалили управление страной и боятся критики. Об этом заявил бывший президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Майя Санду и ее ПДС не выносят критики со стороны конкурентов, они хотят создать себе комфортную медийную среду. Ситуация в стране очень сложная, а правящая партия надеется, что после закрытия и цензурирования общественного мнения через СМИ, люди им поверят, что все хорошо", - сказал Додон в ходе эфира, который транслировался в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он обвинил власти в скрытом финансировании из-за рубежа. "ПДС, а сколько денег вы берете у Сороса и различных неправительственных организаций для подкупа граждан? У нас, у социалистов, все было официально, каждая бумажка, каждый буклет, каждая газета. Я отвечаю за это. Но я уверен, что вы потратили намного больше, чем те, кого вы обвиняете. Мы все это зафиксируем и обнародуем там, где сможем, ведь телеканалы вы запретили" - добавил Додон.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняются в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен. В этой ситуации Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов оппозиционных партий. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов и запрещенной партии "Шор".

В стране были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, запрещено вещание российских ТВ, заблокирован доступ к десяткам информационных порталов. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Реакция на запреты

Действия властей подвергли резкой критике правозащитники, лидеры оппозиционных партий. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации, и на тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Санду свободы выражения мнения и доступа к информации.