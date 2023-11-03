Армия Израиля сообщила о разрушении туннелей ХАМАС в секторе Газа

Военные начинили шахты взрывчаткой и нейтрализовали

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили шахты туннелей радикального движения ХАМАС в ходе рейдов на территории сектора Газа, начинили их взрывчаткой и разрушили. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные подразделения при поддержке саперного батальона и бронетанкового корпуса обнаружили и нейтрализовали террористические туннели ХАМАС в ходе специальных рейдов внутри сектора Газа", - говорится в заявлении. "Военные обнаружили шахты [туннелей], начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга сообщил, что основные усилия военных сосредоточены на задаче по уничтожению правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС и возвращению удерживаемых в анклаве заложников, "на данный момент уведомлены семьи 241 заложника", удерживаемого радикалами. По его словам, "ЦАХАЛ окружает Газу с воздуха, суши и моря", "солдаты продвигаются в боях, в ходе которых уничтожают наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют террористов". Он добавил, что с 7 октября в боевых действиях были убиты 338 израильских военнослужащих.