Иран призвал мусульманские страны выслать послов Израиля

Временно исполняющий обязанности имама пятничных молитв в Тегеране аятолла Казем Сиддики настоял на разрыве дипломатических отношений с этой страной

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительства мусульманских стран должны выслать послов Израиля и разорвать дипломатические отношения с этой страной. Об этом заявил временно исполняющий обязанности имама пятничных молитв в Тегеране аятолла Казем Сиддики. Вести пятничные молитвы в Исламской Республике Иран имеют право лишь наиболее выдающиеся представители высшего шиитского духовенства.

"Исламские правительства должны прислушаться к указаниям верховного лидера [Исламской] революции [Ирана] и разорвать связи с Израилем, изгнать его послов и бойкотировать Израиль, - цитирует имама агентство Tasnim. - Исламская умма должна поддержать моджахедов Газы и оказать любую поддержку".

"Мировые державы пытались уничтожить Йемен в течение шести лет, но мы увидели, что Йемен стал сильнее, и сегодня это одна из возможностей фронта сопротивления, - отметил имам. - Лживая и смертоносная Америка, Франция, Англия и другие мировые державы начали войну против гражданского населения сектора Газа. Они не смогли ничего сделать в противостоянии с Ираном, они потерпели неудачу в противостоянии с "Хезболлах" и с Йеменом".