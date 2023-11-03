3 ноября, 12:13

Молдавская полиция заблокировала офис оппозиционной партии "Шанс"

Это произошло после звонка о минировании здания

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Молдавии заблокировали офис оппозиционной партии "Шанс" после анонимного звонка о минировании здания. Об этом сообщил лидер партии Алексей Лунгу.

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"Из офиса эвакуируют людей, производится видеосъемка, покинуть прилегающую к зданию территорию не разрешают", - сказал Лунгу в ходе прямого эфира на странице партии "Шанс" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Один из сотрудников полиции сообщил журналистам, что анонимный звонок якобы поступил из офиса партии.

Ранее сегодня глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил партию "Шанс" в незаконном финансировании, а также призвал правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию принять меры. Наблюдатели отмечают, что партию "Шанс" могут отстранить от участия в выборах в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября. 

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