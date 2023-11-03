Глава МИД Израиля поблагодарил Японию за санкции против ХАМАС

Эли Коэн добавил, что еврейское государство не успокоится, пока не ликвидирует движение

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что поблагодарил главу МИД Японии Ёко Камикаву за введение дополнительных санкций в отношении движения ХАМАС.

"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, которая прибыла с визитом поддержки в Израиль. Я поблагодарил ее за замораживание активов ХАМАС в Японии и недвусмысленные заявления Японии о праве Израиля на самооборону", - написал Коэн на своей странице в X (ранее Twitter).

"После резни 7 октября мир понял, с кем сталкивается Израиль. Это [ХАМАС] убийственная террористическая организация, хуже, чем ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство"), которая без колебаний убивает и похищает младенцев, детей, женщин и стариков", - продолжил глава МИД Израиля. "Мы [Израиль] не успокоимся, пока не ликвидируем ХАМАС и не вернем всех похищенных", - добавил он.

В конце октября правительство Японии утвердило пакет дополнительных санкций в отношении членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября. В него было добавлено девять человек и одна организация, чьи активы будут заморожены.