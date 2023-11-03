Секретарь СНБО Украины заявил, что СБУ уже занимается Арестовичем

Бывший советник офиса украинского президента в свою очередь отметил, что сотрудников СБУ "заставляют преследовать политическую оппозицию"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) уже изучает деятельность бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Я бы был гораздо более осторожным со словами "СБУ ничего не делает". Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня", - сказал он в интервью изданию "Лига.нет", отвечая на вопрос об Арестовиче.

Арестович уже отреагировал на слова Данилова, заявив, что сотрудников СБУ "заставляют преследовать политическую оппозицию". "Придет время, и сотрудники СБУ займутся теми, кто это делал", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября он опубликовал свою программу. В соответствии с одним из пунктов Украина согласна вступить в НАТО с обещанием не отвоевывать утраченные территории.