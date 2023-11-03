Внук де Голля заявил, что Франция ошибается, поддерживая США в СБ ООН по Ближнему Востоку

Пьер де Голль считает, что это стало еще одним шагом на пути к потере суверенитета

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Франция допускает ошибку, присоединяясь к позиции США при рассмотрении в СБ ООН ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал Пьер де Голль - внук основателя Пятой Республики генерала Шарля де Голля.

"Посреднические возможности Франции снизились после решения Парижа отказаться от поддержки прекращения огня [на Ближнем Востоке] и голосовать совместно с США, Великобританией и Японией", - заявил Пьер де Голль в открытом письме, опубликованном на сайте его фонда.

Он выразил мнение, что это стало еще одним шагом на пути к потере суверенитета на международной арене. "Мы не должны жертвовать нашим наследием в пользу тех великих держав, которые стремятся расколоть Францию и ослабить ее внешнюю политику", - считает глава фонда.

Пьер де Голль напомнил о реалистичной и дальновидной позиции генерала Шарля де Голля в отношении конфликта на Ближнем Востоке, его исторических и геополитических причин. Генерал де Голль, отметил его внук, считал, что этот конфликт может найти решение только на основе взаимного признания государств при гарантиях со стороны ООН.

"Я призываю всех соотечественников к защите мира и отстаиванию позиции Франции, к уважению и защите народов, их достоинства и самобытности", - подчеркнул Пьер де Голль.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности оказался фактически парализованным из-за позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня.