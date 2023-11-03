3 ноября, 12:14
Санкции в отношении России

Лидер французской партии считает санкции Запада против РФ "идиотскими"

Флориан Филиппо потребовал их отмены

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал антироссийские санкции Запада "идиотскими" и потребовал их отмены.

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"Несмотря на украинский конфликт, Франция увеличила импорт российского газа на 40% в 2023 году", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). Политик потребовал "покончить с лицемерием и положить конец идиотским санкциям".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, который готовится во взаимодействии с Группой семи (G7).

В свою очередь Вашингтон в четверг расширил антироссийский санкционный список. В него вошли 37 физических и почти 200 юридических лиц, в том числе банки и промышленные предприятия. Как заявили в американском Минфине, новые ограничительные меры направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. 

Теги:
ФранцияСанкции в отношении России
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