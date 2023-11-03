3 ноября, 12:33

Си Цзиньпин предложил ФРГ сообща противостоять глобальным вызовам

Китай и Германия также должны вместе защищать международный порядок и принципы многостороннего сотрудничества, заявил председатель КНР

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай и Германия должны сообща противодействовать глобальным вызовам, вместе защищать международный порядок и принципы многостороннего сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Международная ситуация претерпевает большие изменения, обострились геополитические конфликты, [мировая] экономика восстанавливается вяло, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - КНР и Германия не только должны развивать двусторонние отношения, <...> нам следует сообща защищать международный порядок и принципы многостороннего сотрудничества, вместе противостоять глобальным вызовам".

Как уточнил китайский лидер, Пекин стремится к равноправному и обоюдно выгодному взаимодействию с Берлином. Он выразил надежду, что ФРГ будет придерживаться правил справедливой конкуренции, укреплять отношения свободной торговли и международные цепочки поставок. 

Теги:
ГерманияКитайСи Цзиньпин
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