Глава парламента Молдавии исключил переговоры по Приднестровью при посредничестве РФ

По словам Игоря Гросу, формат "пять плюс два" "исчерпал себя и является непродуктивным"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии считают невозможным возобновление переговоров по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также наблюдатели от США и ЕС), так как среди посредников есть Россия. Об этом заявил председатель парламента, руководитель правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу "Журнал ТВ".

"О реанимации этого формата не может быть и речи", - сказал Гросу. По его словам, формат "пять плюс два" "исчерпал себя и является непродуктивным", так как в нем участвует Россия, которую Кишинев считает ответственной за эскалацию конфликта на Украине.

Он сообщил, что контакты между Молдавией и Приднестровьем сегодня происходят на уровне политических представителей. Глава парламента выразил уверенность, что решение приднестровского вопроса можно будет существенно активизировать после урегулирования ситуации на Украине.

Власти Приднестровья со своей стороны заявляют о заинтересованности в продолжении переговоров в формате "пять плюс два". Ранее глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в нежелании вести диалог. Он выразил озабоченность активной милитаризацией Молдавии, которая, по его словам, ведет к эскалации конфликта.

Последняя встреча в формате "пять плюс два" прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала стагнацию объясняли политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной. Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.