Лидер партии "Шор" отверг обвинения главы спецслужбы Молдавии в незаконном финансировании

Илан Шор заявил, что выделяет средства не на дестабилизацию, а на развитие республики

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор отверг обвинения в незаконном финансировании, выдвинутые против него директором Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александром Мустяцэ.

Шор заявил, что выделяет средства не на дестабилизацию, как утверждает глава спецслужбы, а на развитие Молдавии.

"Частично глава СИБ прав: деньги есть, и гораздо больше, чем мы обозначили. Но только не на дестабилизацию, а на развитие Молдовы. И не из России, а из моего бизнеса. А что касается финансирования партий - да, финансируем, включая правящую. А что делать, времена такие", - написал Шор в своем телеграм-канале.

Ранее глава СИБ обвинил Шора в незаконном финансировании оппозиционной партии "Шанс", в которую перешли многие члены партии "Шор" после ее запрета. По его словам, спецслужба проследила получение крупных сумм из-за рубежа и использование их в избирательной кампании в обход установленных законом норм. Мустяца предложил Центральной избирательной комиссии и правоохранительным органам принять меры против партии "Шанс". Сразу же после его заявления в офис этой партии нагрянула с обысками полиция под предлогом анонимного звонка о минировании здания.

В июне парламентская партия "Шор" была признана в Молдавии незаконной и находится в процессе ликвидации. Рассматривавший это дело Конституционный суд учел позицию ряда государственных учреждений, которые обвинили партию в финансовых нарушениях. В воскресенье в Молдавии пройдут выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечают достаточно сильные позиции на них кандидатов от партии "Шор", представительница которой в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.