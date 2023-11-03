В ООН призвали палестинских боевиков прекратить неизбирательные обстрелы Израиля

По словам официального представителя УВКПЧ Элизабет Троссел, обе стороны конфликта не соблюдают "принципы избирательности и пропорциональности"

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало вооруженные палестинские группировки немедленно прекратить неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, эти группировки должны также безоговорочно освободить всех удерживаемых заложников.

"Мы настоятельно призываем палестинские вооруженные группировки немедленно прекратить запуски по Израилю ракет неизбирательного действия, - сказала представитель УВКПЧ. - Они также должны немедленно и безоговорочно освободить всех удерживаемых ими заложников, что является серьезным нарушением международного гуманитарного права". В УВКПЧ напомнили, что нарушением гуманитарного права также является "намеренное совместное размещение военных объектов и гражданских лиц" с целью "попытаться предотвратить нанесение ударов по военным объектам".

В управлении по правам человека вместе с тем "серьезно опасаются", что "принципы избирательности и пропорциональности не соблюдаются обеими сторонами" конфликта, продолжила Троссел. Она обратила внимание на "интенсификацию боев в северной части Газы", что приводит к "шокирующему числу" убитых и раненых.

"Хотя большое внимание уделяется атакам внутри Израиля и эскалации боевых действий в секторе Газа, ситуация на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, является тревожной и неотложной на фоне растущих и многоплановых нарушений прав палестинцев", - отметила представитель УВКПЧ.

"С 7 октября по 2 ноября на Западном берегу были убиты 132 палестинца, в том числе 41 ребенок: 124 - израильскими силами и 8 - поселенцами", - сказала Троссел. Убили также 2 израильских солдат. "Насилие со стороны поселенцев, которое уже достигло рекордного уровня, также резко возросло: в среднем по семь нападений в день. Более чем в трети этих нападений применялось огнестрельное оружие", - констатировала она. Около 1 тыс. палестинцев и по меньшей мере 15 скотоводческих общин были вынуждены покинуть свои дома. С 7 октября израильские силы арестовали почти 2 тыс. палестинцев. В УВКПЧ получили "достоверные и последовательные сообщения, свидетельствующие о росте жестокого обращения с задержанными, которое во многих случаях может быть приравнено к пыткам", резюмировала Троссел.