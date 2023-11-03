В Совбезе Украины согласились со словами главкома ВСУ о сложной ситуации на фронте

По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, в этой связи вопрос о новых подходах неоднократно поднимался на заседаниях ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ситуация на линии боевого соприкосновения является сложной для Киева, констатировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в этой связи вопрос о новых подходах неоднократно поднимался на заседаниях ставки верховного главнокомандующего.

"Имеем довольно сложную ситуацию. И потому, я думаю, что [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] генерал [Валерий] Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в том числе на заседаниях ставки, что нужны новые подходы", - сказал он в интервью "Радио свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) в ответ на просьбу прокомментировать слова Залужного о том, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик.

Данилов отметил, что одна из причин сложившейся ситуации - задержки с поставкой западной военной помощи. В частности, по его мнению, так получилось с самолетами F-16, которые Украина просила у США с весны 2022 года. "Что касается неба, это старая история. Что касается самолетов F-16, то, еще раз подчеркиваю, можно зафиксировать, когда начался этот разговор. К сожалению, он до сих пор еще не воплощен в жизнь", - сказал секретарь Совбеза.

2 ноября Залужный в интервью журналу The Economist констатировал, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте, а конфликт вокруг Украины зашел в тупик. По его словам, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Говоря об истребителях F-16, главком ВСУ заявил, что самолеты не принесут пользу Украине, потому что Россия улучшила свои системы противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи со словами Залужного заявил, что "Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции" и "все цели, которые ставились, должны быть выполнены".