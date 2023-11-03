Украина подготовила программу реформ для получения от ЕС €50 млрд помощи

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, наработка, которую Киев передает Еврокомиссии, включает макроэкономические сценарии, план базовых реформ в сферах госуправления, госфинансов, системы правосудия, план по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило для передачи Европейской комиссии (ЕК) программу реформ, проведение которых, как надеются в Киеве, даст возможность получить от Евросоюза экономическую помощь в размере €50 млрд в течение четырех лет. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии", - приводятся слова Шмыгаля на сайте украинского кабмина. Премьер пояснил, что Ukraine Facility - это программа помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года с акцентом на бюджетную поддержку. "Для того чтобы получать средства в рамках этой программы, Украина проведет ряд реформ и проектов трансформаций", - пообещал премьер.

Шмыгаль пояснил, что наработка, которую Киев передает Еврокомиссии, включает макроэкономические сценарии, план базовых реформ в сферах госуправления, госфинансов, системы правосудия, план по борьбе с коррупцией. В состав программы входят также план экономических реформ, направленных на улучшение бизнес-климата, управления госактивами, а также меры региональной политики. Кроме того, программа включает план развития ключевых отраслей экономики - энергетики, аграрного сектора, логистики, информационных технологий, перерабатывающей промышленности.

20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах ЕС, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.

Как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран ЕС для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств. По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, на саммите ЕС лишь немногие страны Евросоюза поддержали запрос ЕК на внесение внеплановых взносов для поддержки Украины.