NBC: Обама консультировал Белый дом по вопросам регулирования ИИ

По сведениям телеканала, экс-президент США помог властям обязать компании тестировать свои модели ИИ с учетом требований национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама проводил в течение последних пяти месяцев консультации для американской администрации по вопросам регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на помощников экс-лидера США и нынешнего президента Джо Байдена.

По данным телеканала, Обама и Байден обсуждали вопросы ИИ по телефону в июне этого года и пришли к тому, что нужно извлекать максимальную пользу из использования искусственного интеллекта, но в то же время ограничивать связанные с ним риски. Президент США, по словам источников, попросил Обаму провести консультации для его команды по разработке правил использования ИИ. Они также затронули этот вопрос во время обеда в Белом доме, на который был приглашен экс-президент. Как отмечают источники, политики согласились с тем, что их взгляды на развитие и применение ИИ совпадают, и правительству необходимо активнее работать в этой сфере.

Затем в течение еще нескольких месяцев, как передает телеканал, Обама регулярно общался с главой аппарата Белого дома Джеффом Зинтсом, его заместителем Брюсом Ридом, а также помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе бесед экс-президент высказывал свои предложения по поводу готовившегося проекта регулирования ИИ. Всего, по данным источников, Обама разговаривал с представителями американской администрации по этому поводу не менее 10 раз.

Как указывает NBC, экс-президент США помог властям обязать компании тестировать свои модели ИИ с учетом требований национальной безопасности. "Он дал понять предприятиям, что они могут далее совершенствовать свои модели, но при этом должны быть ответственны за эти действия", - приводит телеканал слова Зинтса. Как отмечает NBC, Обама за эти пять месяцев привлекал к работе представителей крупнейших компаний в сфере технологий и устраивал совместные конференции для администрации. Помимо этого, бывший американский лидер также связывался с группами адвокатов, которые озабочены юридическим аспектом развития ИИ, и ведущими исследователями в этой области.

30 октября Байден издал указ, обязующий разработчиков мощных систем искусственного интеллекта делиться результатами тестирования по безопасности с американскими властями.