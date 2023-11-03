Украина расторгнет два соглашения с РФ о сотрудничестве в ракетно-космической сфере

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что одобрен соответствующий проект закона

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украина планирует разорвать два соглашения с Россией в области сотрудничества в создании ракетно-космической техники. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о перемещении товаров в рамках сотрудничества в освоении космического пространства, создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники и Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники" - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Первое соглашение было заключено в 2001 году и направлено на создание благоприятных условий для развития научно-технической и производственной кооперации между предприятиями космической отрасли России и Украины. Второе соглашение подписано в 2009 году.