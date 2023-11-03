Совет министров Италии единогласно одобрил законопроект о конституционной реформе

Роль президента республики не будет затронута, рассказала премьер-министр Джорджа Мелони

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Совет министров Италии на заседании одобрил проект конституционной реформы, которая предусматривает прямые выборы премьер-министра.

"Конституционная реформа вводит прямые выборы премьер-министра и гарантирует две цели, которых мы придерживались с самого начала: дать право гражданам решать, кто будет стабильно управлять, и положить конец техническим правительствам, - сказала премьер-министр Джорджа Мелони на пресс-конференции, представляя законопроект. - За последние 75 лет республиканской истории у нас было 68 правительств со средней продолжительностью правления в полтора года. <...> Я считаю, что это фундаментальная реформа".

"Роль президента республики является абсолютно гарантированной, и мы решили не затрагивать его компетенцию, за исключением назначения председателя Совета министров", - добавила она.

Реформа предполагает изменение трех статей Конституции Италии, для ее принятия нужно одобрение 2/3 парламента. В случае одобрения предполагается, что она вступит в силу с новыми выборами. Согласно проекту, предполагаются прямые выборы премьер-министра (сейчас назначается президентом), имя кандидата будет указано в избирательных бюллетенях рядом с партиями, которые его поддерживают.

В случае отставки премьера другим главой правительства может стать представитель парламентского большинства. Автор текста - бывший спикер Сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати. Кроме того, отменяется должность пожизненных сенаторов, которыми останутся только бывшие президенты. Последняя конституционная реформа принималась в течение предыдущего созыва парламента, число депутатов было сокращено вдвое, численность сенаторов - на треть.

Разработчики реформы и премьер-министр Мелони, которая ее отстаивает, заявляют, что она не имеет целью ограничить полномочия президента. Примечательно, что ранее партия премьера "Братья Италии" выступала за введение прямых выборов президента и переход к президентской республике. Сейчас глава государства избирается парламентским большинством.