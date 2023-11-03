3 ноября, 13:22

Си Цзиньпин призвал ЕС и Китай помочь решить конфликт на Украине и проблему Палестины

Как отметил председатель КНР, решение проблем в одностороннем порядке может привести к возникновению дисбаланса и эскалации

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт и проблема Палестины требуют кардинального решения, а Китай и Евросоюз должны оказать содействие их урегулированию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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"Вне зависимости от того, идет ли речь о палестино-израильском конфликте или об украинском кризисе, эти проблемы нужно решать коренным образом, - приводит слова Си Цзиньпина МИД Китая. - КНР и ЕС должны приложить усилия для урегулирования этих конфликтов, сыграть конструктивную роль в продвижении регионального мира и развития".

Как уточнил китайский лидер, решение проблем в одностороннем порядке может привести к возникновению дисбаланса и эскалации. Он подчеркнул, что процесс урегулирования должен опираться на устойчивый и эффективный механизм по обеспечению безопасности". 

Теги:
УкраинаПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтСи ЦзиньпинВоенная операция на Украине
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