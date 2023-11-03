Глава сербского Агентства безопасности и информации подал в отставку

Александар Вулин заявил, что принял такое решение с целью предотвращения введения Вашингтоном и Брюсселем санкций против Белграда

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александар Вулин подал в отставку с целью предотвращения введения Вашингтоном и Брюсселем санкций против Белграда. Об этом говорится в его заявлении для СМИ.

"США и ЕС требуют мою голову в качестве предварительного условия для отказа от введения санкций в отношении Сербии. Я не являюсь причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир, но я не позволю себе быть поводом для шантажа и давления на Сербию и сербский мир. В связи с этим я подаю безвозвратное заявление об уходе с поста директора БИА", - сообщил Вулин.

"Президент Александар Вучич и Сербия сталкиваются с угрозами и шантажом, которые можно сравнить разве что с австро-венгерским ультиматумом 1914 года. От нас требуют признания Косова, оставить Республику Сербскую и перестать быть суверенной страной и нацией, введя санкции против Российской Федерации, - указал глава БИА. - Следующим требованием был бы отказ от китайских инвестиций, безусловная технологическая и экономическая зависимость от Запада, а также продолжение политического и территориального распада Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места традиционной семье и нации, как и в конечном счете социальной справедливости".

"Наложенные на меня санкции являются доказательством моей упорной борьбы за единство сербов, но введение санкций против Сербии, для чего было бы использовано мое дальнейшее руководство БИА, было бы доказательством моего эгоизма. Первым доказательством правильности моего решения станут лицемерные заявления чиновников США и ЕС, в которых они будут клясться, что даже не хотели налагать на нас какие-либо санкции", - продолжил Вулин.

"Моя отставка не изменит политику США и ЕС в отношении Сербии, но замедлит новые требования и шантаж. Они не добились [от нас введения] санкций против России, они не добились признания Косова сербами, но получили одну сербскую голову. Я отказываюсь становиться частью антироссийской и антисербской истерии из-за какой-либо позиции, [отказываюсь] перестать заботиться о Республике Сербской и перестать верить в неизбежность объединения сербов и создания сербского мира. Я не отказываюсь от политики военного нейтралитета и братства с Россией и Китаем. Это маленькая победа для США и ЕС, но большая победа для меня, потому что я доказал, что Сербия и сербский народ стоят любых жертв. Моя жертва ничтожна по сравнению с величием святилищ, которые я защищаю", - подчеркнул он.

Санкции против Вулина

Президент Сербии ранее заявлял о том, что его поставили перед выбором: санкции Белграда против России или санкции Вашингтона против Вулина. Глава государства подчеркивал, что поводом для санкций против главы БИА является "его отношение к России". Вучич указывал на то, что если бы он "подписал или всего лишь заявил о введении санкций в отношении РФ, санкций против Вулина не было бы".

Посол США в Белграде Кристофер Хилл отмечал, что введенные Министерством финансов США санкции против Вулина из-за его отношения к России подразумевают приостановку всех контактов с ним, а также запрет на его въезд в США, однако не должны отразиться на связях Белграда и Вашингтона.

Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, данный шаг "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.