Во Франции с 7 октября выявлено вдвое больше антисемитских действий, чем за весь 2022 год

На этом фоне местные жители порой "не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси", рассказал представитель правительства Оливье Веран

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французская полиция менее чем за месяц зафиксировала почти 900 антисемитских правонарушений - в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, с 7 октября "зафиксировано 887 антисемитских действий, за которые задержаны 442 человека".

Как заявил представитель правительства Оливье Веран, власти Франции констатируют беспрецедентный всплеск антисемитизма в стране в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, зафиксированы случаи, когда люди "более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси" на фоне антисемитских проявлений.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что за весь 2022 год во Франции было зарегистрировано 436 случаев проявления антисемитизма.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль объявил о полной блокаде Газы, а также начал наносить ответные удары по отдельным районам Ливана и Сирии.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.