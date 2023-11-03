Лидер "Хезболлах" заявил, что его бойцы не участвовали в разработке операции в Израиле

Как утверждает шейх Хасан Насрулла, операция 7 октября была осуществлена палестинскими моджахедами

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Операция "Наводнение аль-Акса" 7 октября в Израиле была осуществлена палестинскими моджахедами, ее спланировали лидеры движения сопротивления в секторе Газа. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Он выступил с телеобращением перед участниками массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"Бойцы "Хезболлах" не участвовали в планировании и проведении операции 7 октября в Израиле, - подчеркнул он. - Эта атака показала слабость Израиля, и неслучайно Соединенные Штаты поспешили ему на помощь, направив своих военнослужащих".