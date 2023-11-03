Блинкен заявил, что США продолжат отвечать на возможные вылазки "ставленников Ирана"

Решение приняли в целях защиты своего персонала в регионе, отметил госсекретарь США

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать применять военную силу для ответов на возможные вылазки "ставленников Ирана" против американских интересов и граждан на Ближнем Востоке. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Тель-Авиве.

"США отвечали и продолжат отвечать на вылазки ставленников Ирана в целях защиты своего персонала в регионе, персонала в Ираке и Сирии, а также для недопущения возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал он.