США запретили въезд в страну экс-чиновнику непризнанного Косова из-за коррупции

Бывший директор отдела закупок в косовском Минпромторге Неджат Красничи принимал взятки и оказывал преференции одной из строительных компаний, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты запретили въезд в страну бывшему руководителю одного из отделов Министерства торговли и промышленности непризнанного Косова Неджату Красничи в связи с его обвинением в коррупции. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"США объявляют, что Неджат Красничи, бывший директор отдела закупок в Министерстве торговли и промышленности Косова, лишается права на въезд в Соединенные Штаты из-за его причастности к значительной коррупции", - указано в документе, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Красничи, занимая государственный пост, "злоупотреблял служебным положением, принимая взятки", оказывая преференции одной из строительных компаний.

При этом детям чиновника, Аулоне и Олти Красничи, также будет запрещен въезд в США.

"Сегодняшние действия свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Косова, которые призывают к ответственности коррумпированных чиновников", - подчеркивается в заявлении представителя Госдепа. По его словам, таким образом США подтверждают свою приверженность борьбе с коррупцией, которая "наносит ущерб общественным интересам, препятствует экономическому процветанию стран и ограничивает способность властей эффективно реагировать на нужды населения".