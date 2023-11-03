3 ноября, 14:14,
обновлено 3 ноября, 14:31
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Израиль не пойдет на перемирие в Газе без освобождения заложников

По словам премьер-министра Израиля, он сообщил об этом американскому госсекретарю Энтони Блинкену

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израиль не согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа, если оно не будет подразумевать освобождение заложников, удерживаемых сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я сказал ему [Блинкену], что мы продолжим со всей мощью воевать и мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников", - сказал израильский премьер. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
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