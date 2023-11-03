3 ноября, 14:26
Палестино-израильский конфликт

Лидер "Хезболлах" заявил, что США препятствуют прекращению огня в секторе Газа

Хасан Насрулла считает, что "США несут полную ответственность за продолжающуюся войну в секторе Газа, в то время как Израиль является всего лишь их инструментом"

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла.

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Он выступил с телеобращением к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"США препятствуют осуждению Израиля в Совете Безопасности ООН, а также они препятствуют прекращению огня в секторе Газа", - подчеркнул Насрулла, речь которого транслирует телеканал Al Mayadeen. "США несут полную ответственность за продолжающуюся войну в секторе Газа, в то время как Израиль является всего лишь их инструментом", - считает он. 

Теги:
СШАЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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