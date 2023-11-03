МИД Франции обеспокоен большим количеством жертв среди мирного населения в Газе

Париж также "осуждает атаки на объекты ООН и гуманитарных работников и нападения на журналистов", подчеркнул представитель французского внешнеполитического ведомства

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. МИД Франции выразил глубокую обеспокоенность в связи с гибелью большого числа мирных жителей в ходе эскалации насилия в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Франция выражает беспокойство в связи с гибелью мирных жителей Газы, число которых превысило несколько тысяч человек в связи с ухудшением гуманитарной ситуации", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Париж также "осуждает атаки на объекты ООН и гуманитарных работников и нападения на журналистов". "Гражданское население не должно расплачиваться за преступления ХАМАС", - подчеркнул представитель МИД.

"Необходимо установить гуманитарное перемирие, чтобы обеспечить защиту мирных жителей, облегчить доставку гуманитарных грузов и оказать помощь пострадавшим", - добавил он. Одновременно в МИД потребовали "немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе".