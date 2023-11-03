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Палестино-израильский конфликт

МИД Франции обеспокоен большим количеством жертв среди мирного населения в Газе

Париж также "осуждает атаки на объекты ООН и гуманитарных работников и нападения на журналистов", подчеркнул представитель французского внешнеполитического ведомства

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. МИД Франции выразил глубокую обеспокоенность в связи с гибелью большого числа мирных жителей в ходе эскалации насилия в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам представитель французского внешнеполитического ведомства.

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"Франция выражает беспокойство в связи с гибелью мирных жителей Газы, число которых превысило несколько тысяч человек в связи с ухудшением гуманитарной ситуации", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Париж также "осуждает атаки на объекты ООН и гуманитарных работников и нападения на журналистов". "Гражданское население не должно расплачиваться за преступления ХАМАС", - подчеркнул представитель МИД.

"Необходимо установить гуманитарное перемирие, чтобы обеспечить защиту мирных жителей, облегчить доставку гуманитарных грузов и оказать помощь пострадавшим", - добавил он. Одновременно в МИД потребовали "немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе". 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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