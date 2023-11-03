Лидер "Хезболлах" предложил арабским странам разорвать отношения с Израилем

Хасан Насрулла также считает нужным прекратить поставки энергоносителей и продовольствия Израилю

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предложил арабским и исламским странам разорвать отношения с Израилем, а также прекратить поставки ему энергоносителей и продовольствия.

"Заявлений об осуждении [действий еврейского государства] недостаточно. Арабским и исламским странам необходимо разорвать отношения с врагом (с Израилем - прим. ТАСС), прекратить поставки ему нефти, газа и продовольствия", - заявил он в телеобращении к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.