CNN: более 350 иностранных граждан 3 ноября прибыли в Египет через КПП "Рафах"

По информации телеканала, пока точно неясно, граждане каких стран смогли покинуть сектор Газа

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. В общей сложности 353 иностранных гражданина прибыли в пятницу в Египет из сектора Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на египетского чиновника.

По его информации, пока точно неясно, граждане каких стран смогли покинуть сектор Газа. Погранпереход пока остается открытым, но неясно, будет ли кто-нибудь еще его сегодня пересекать, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что администрация КПП "Рафах" опубликовала списки людей, которые смогут пересечь границу Египта с сектором Газа 3 ноября. КПП сможет пропустить более 620 человек.