В ООН сообщили о прогрессе в переговорах о поставках топлива в Газу

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что переговоры должны продолжаться, но этого недостаточно, так как нужны гуманитарные паузы

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в переговорах о возможности поставить топливо в Газу удалось достичь некоторого прогресса.

"Мы не справляемся [с обеспечением сектора Газа всем необходимым], хотя переговоры ведутся днем и ночью. <...> На них обсуждаются топливо, вода, [гуманитарный] доступ, права человека, международное гуманитарное право", - сказал он. "Я узнал сегодня утром, что в ходе этих переговоров был достигнут некоторый прогресс в том, чтобы пропустить еще немного топлива", - добавил Гриффитс.

"Переговоры должны продолжаться, но этого недостаточно. Нам нужны [гуманитарные] паузы, нам нужны эти паузы. Если у нас не будет этих пауз, мы не сможем справляться с нуждами населения Газы", - объяснил заместитель генсека.

По его словам, 329 грузовиков доставили гуманитарную помощь в сектор Газа с 21 октября. "Вчера более 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу. <...> Кажется, что это много. Мне тоже показалось, что это много, когда я впервые услышал об этом. Но до разворачивающегося сейчас этапа конфликта и страданий в среднем 500 грузовиков были необходимы ежедневно. Нас радует сотня, но население Газы, конечно же, не радует эта сотня", - сказал Гриффитс.