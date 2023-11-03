Мелони заявила, что ее насторожила тема украинского национализма в беседе с пранкерами

Проведенная впоследствии проверка не была достаточно тщательной, отметила премьер-министр Италии

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) ее насторожила тема про украинский национализм, но проведенная впоследствии проверка не была достаточно тщательной.

"У меня возникли сомнения, когда разговор зашел об украинском национализме, в связи с чем попросила дипломатическую службу провести проверки. Считаю, что дипломатический офис поверхностно отнесся к проверкам", - сказала она на пресс-конференции.

Она добавила, что после разговора глава дипломатической службы правительства Франческо Тало подал в отставку. "Он взял на себя ответственность как глава офиса. Я благодарю его за работу, - продолжила она. - В целом во время разговора я выражала те же позиции, о которых заявляла и публично".

Как рассказали сами пранкеры, организация разговора заняла два дня. При этом они не раскрыли имена людей, с которыми контактировали.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию в Италии, но только после того, как в офисе председателя правительства рассказали, что телефонный разговор состоялся 18 сентября в контексте контактов Мелони с представителями Африки в рамках генеральной ассамблеи ООН. Это стало поводом для нападок и жесткой критики со стороны оппозиции, хотя СМИ признают, что Мелони не сказала ничего выходящего за рамки общей линии. Однако все, в том числе в правительстве, задались вопросом об уровне безопасности правительственных коммуникаций. По сообщениям СМИ, которые ссылаются на окружение Мелони, премьер достаточно раздражена тем, что из-за недосмотра ее сотрудников она оказалась предметом насмешек. Как пишет портал Affaritaliani.it, этот эпизод может негативно сказаться на международном имидже страны в глазах главных союзников.

Разговор ранее был размещен в Telegram-канале пранкеров. Среди прочего Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По ее словам, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. Среди других тем затрагивалась проблема миграции, которая захлестнула Италию.