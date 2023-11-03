СБУ обвинила брата украинского спортсмена Бубки в продаже горючего властям ДНР

Следствие считает, что проживающий в Донецке Василий Бубка якобы является директором компании "Монблан", которая поставляет топливо, в частности, республиканскому реабилитационному центру Минздрава республики и выплачивает налоги в бюджет РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Василию Бубке, брату бывшего президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки, обвинение в сотрудничестве с Россией, в частности в поставках топлива властям ДНР.

Как говорится в тексте обвинения, размещенного на сайте офиса генерального прокурора Украины за подписью следователя СБУ, Василий Бубка "подозревается в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии" с Россией. По утверждению следствия, проживающий в Донецке Василий Бубка якобы является директором компании "Монблан", которая поставляет топливо органам власти ДНР, в частности республиканскому реабилитационному центру Минздрава республики, и выплачивает налоги в бюджет РФ.

В Киеве также утверждают, что соучредителем компании "Монблан" является Сергей Бубка. В связи с этим в июле член НОК Украины Владислав Гераскевич инициировал заседание комитета, на котором потребовал лишить Сергея Бубку членства в комитете, звания Героя Украины и других государственных наград. Однако на заседании за исключение из его состава Бубки проголосовал только сам Гераскевич, остальные члены комитета воздержались или проголосовали против.

Сергей Бубка занимал пост президента НОК Украины с 2005 по 2022 год, является членом Международного олимпийского комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Бубка - победитель соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре победы на мировых первенствах в помещении.