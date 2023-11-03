Лукашенко не ожидает особых изменений в политике Варшавы к Минску после выборов

Как заявил президент Белоруссии, он считают польскую партию "Право и справедливость", которая лишилась большинства кресел в парламенте, проамериканской

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ожидает особых изменений в политике Польши по отношению к белорусским властям после прошедших там парламентских выборов.

"Это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти", - цитирует агентство БелТА Лукашенко, посетившего в пятницу Белорусскую АЭС.

Президент отметил, что отбывающие наказания, о которых Польша ведет речь, являются нарушителями закона. "Мы суверенное независимое государство и будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа", - подчеркнул он, добавив, что, если власти Польши готовы исходить из этого, то "завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать".

Лукашенко также добавил, что считает партию "Право и справедливость", которая лишилась большинства кресел в парламенте по результатам выборов, проамериканской, а лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска - проевропейским политиком.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о желании наладить отношения с соседями. Еще до парламентских выборов в Польше он поручал правительству и МИД "предложить западным соседям план добрососедства и мира".