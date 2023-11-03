3 ноября, 14:57
Палестино-израильский конфликт

Лидер "Хезболлах" заявил, что его партия не боится угроз США

Хасан Насрулла отметил, что возглавляемая им структура рассматривает все варианты действий в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что возглавляемая им структура рассматривает все варианты действий в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он выступил с телеобращением к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"На столе лежат все варианты, и мы можем перейти к ним в любое время. Мы все должны быть готовы к любым возможностям и вариантам", - подчеркнул политик, чью речь транслирует телеканал Al Mayadeen.

"Мы получили послания о том, что США будут бомбить Иран, если мы продолжим наши операции на юге (операции "Хезболлах" против Израиля - прим. ТАСС). Эти угрозы нас не напугают, и мы говорим вам, что готовы к вашим флотам, которыми вы нам угрожаете, - указал Насрулла. - Я говорю американцам: те, кто победил вас в начале 1980-х, еще живы". 

Теги:
СШАЛиванПалестино-израильский конфликт
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