В Израиле попросили сограждан быть осторожными за рубежом из-за антисемитизма

В мире растет число случаев насилия в отношении израильтян и евреев, говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности и внешнеполитического ведомства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля рекомендовали своим гражданам проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире. Об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и внешнеполитического ведомства.

"СНБ и МИД призывают население проявлять особую осторожность при поездках за границу в связи с ростом проявлений антисемитизма и случаев насилия в отношении израильтян и евреев в мире", - указывается в тексте.

Как подчеркивают израильские власти, в последние несколько недель в свете проведения армией Израиля военной операции в секторе Газа "наблюдается значительный рост проявлений антисемитизма и подстрекательства наряду с угрожающими жизни нападениями на израильтян и евреев во всем мире". "Подобные события происходят во многих странах мира, включая те, для которых нет предупреждений о поездках. Следует подчеркнуть, что еврейские общины, религиозные и общественные учреждения <...> являются основной целью для антисемитских акций и нападений", - констатировали СНБ и МИД Израиля.

"Ввиду масштабов этого явления СНБ призывает взвесить необходимость выезда за границу в эти дни, а также призывает всех граждан, выезжающих за границу, прислушаться к рекомендациям относительно поведения за рубежом", - добавили власти.

Среди рекомендаций для путешествующих израильтян есть требование "отложить поездки в страны, для которых имеются предупреждения, особенно в арабские страны, страны Ближнего Востока, на Северный Кавказ и в страны, окружающие Иран". Кроме того, граждан Израиля призывают "избегать демонстраций израильской или еврейской символики", держаться подальше от акций протеста и не обсуждать действия органов безопасности Израиля и армии с неизвестными лицами.