Партию "Шанс" обвинили в угрозе безопасности Молдавии и отстранили от выборов

Премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что за этой партией якобы стоят спецслужбы России и представители запрещенной ранее в Молдавии партии "Шор"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии отстранила кандидатов от партии "Шанс" от участия во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября, обвинив объединение в угрозе национальной безопасности страны. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр республики Дорин Речан.

"Аннулируется регистрация кандидатов от политической партии "Шанс" для участия во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября", - зачитал постановление премьер. Он заявил, что за этой партией якобы стоят спецслужбы России и представители запрещенной ранее в Молдавии партии "Шор". Наблюдатели отмечали достаточно сильные позиции ряда кандидатов от партии "Шор", представительница которой в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.

"Россия с помощью преступной сети перекачала в Республику Молдова более 1 млрд леев (около 52 млн евро), чтобы покупать голоса кандидатов в мэры городов и глав сельских администраций. Речь идет о разрушении государства и избирательных процессов, чтобы показать, что Молдавия не состоялась как государство", - утверждал премьер-министр, обратившись к гражданам страны на государственном и русском языках. По его словам, в расследовании органам безопасности Молдавии помогали спецслужбы Украины, Румынии и США.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий правоохранителям. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и ряда других.