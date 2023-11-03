СМИ: десятки человек пострадали при ударе Израиля по больнице "Аш-Шифа" в Газе

По данным Al Hadath, удар был нанесен рядом с входом в больницу

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Десятки человек пострадали в результате атаки израильских сил по территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу. Именно в этом месте, как указывает телеканал, находилось несколько машин скорой помощи, которые были готовы отправиться с ранеными палестинцами к КПП "Рафах" на границе с Египтом.

О точном числе погибших и раненых при бомбардировке территории близ "Аш-Шифа" сведений до сих пор нет.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля утверждала, что основной командный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС расположен на территории "Аш-Шифы". По информации израильских военных, речь идет о нескольких подземных комплексах, используемых боевиками в военных целях, а также о туннеле, позволяющем попасть в штаб-квартиру, не проходя через медучреждение.