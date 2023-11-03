Лидер "Хезболлах" заявил, что Израиль сосредоточил на границе с Ливаном треть своих войск

Как сообщил шейх Хасан Насрулла, "то, что происходит сейчас на ливанско-израильском фронте, имеет очень важное значение для дальнейшей битвы в Газе"

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Вступление бойцов вооруженного крыла "Хезболлах" 8 октября в военную конфронтацию заставило Израиль сосредоточить на северной границе значительную часть своих войск. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Он выступил с телеобращением перед участниками массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"Израиль сосредоточил на границе с Ливаном треть своих войск, которые могли бы участвовать в операции в секторе Газа, - подчеркнул он. - Враг испытывает реальный страх по причине успешных операций, которые проводят наши бойцы, атакующие его военные позиции и казармы".

По словам шиитского политика, "то, что происходит сейчас на ливанско-израильском фронте, имеет очень важное значение для дальнейшей битвы в Газе". "Мы говорим израильтянам, что если они захотят осуществить новую агрессию, то совершат величайшую глупость в своей истории", - указал Насрулла.

Обмен ударами между израильскими войсками и бойцами вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах", а также палестинскими формированиями продолжается с 8 октября и привел к военной эскалации в приграничных районах. Израильские власти решили эвакуировать жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы. В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома около 40 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где их временно расселяют в школах.