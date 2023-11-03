Комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом

За документ проголосовали 112 стран, против - 50, воздержались - 14

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали 112 стран, против - 50, воздержались - 14. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

Подготовленная Россией резолюция состоит из 74 пунктов. В ней, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.