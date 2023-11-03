3 ноября, 15:26,
обновлено 3 ноября, 15:36

Комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом

Michael M. Santiago/ Getty Images
© Michael M. Santiago/ Getty Images

За документ проголосовали 112 стран, против - 50, воздержались - 14

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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За документ проголосовали 112 стран, против - 50, воздержались - 14. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

Подготовленная Россией резолюция состоит из 74 пунктов. В ней, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений. 

Теги:
Россия
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