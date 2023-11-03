Лукашенко намекнул, что все ноты Литвы по БелАЭС отправляются в унитаз

Президент Белоруссии отметил, что ноту в связи с вводом в эксплуатацию второго блока БелАЭС прислали "бешеные"

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на очередную ноту Литвы об опасности, якобы исходящей от Белорусской АЭС (БелАЭС), заявив, что "места в унитазах хватает".

"Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что ноту в связи с вводом в эксплуатацию второго блока БелАЭС прислали "бешеные". "Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой", - сказал белорусский президент.

Он напомнил, что в свое время приглашал специалистов с закрытой в Литве Игналинской АЭС приезжать в Белоруссию, предлагал Вильнюсу сотрудничать в энергетической сфере. "Но они (власти Литвы - прим. ТАСС) по команде определенных людей из-за океана строили иную политику", - указал Лукашенко. "Не хотят - как хотят. Мы особо на эту тему не паримся", - заявил белорусский лидер.

Вильнюс регулярно направляет Минску ноты в связи с реализацией проекта БелАЭС, который, как утверждают в Литве, якобы осуществляется с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. В Белоруссии на это заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции обеспечивается в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан 1 ноября.