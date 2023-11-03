В Киеве планируют сделать Чернобыльскую зону промышленным кластером

В пресс-службе украинского кабмина сообщили, что также рассчитывают сделать зону отчуждения "туристическим магнитом для посетителей со всего мира"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в регулирование использования территорий Чернобыльской зоны отчуждения, чтобы сделать ее "туристическим магнитом" и территорией развития промышленного потенциала. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

"Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который вносит изменения в ряд законов Украины по регулированию вопросов функционирования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении на сайте правительства Украины.

В пресс-службе добавили, что рассчитывают сделать зону отчуждения "туристическим магнитом для посетителей со всего мира", а также "территорией развития промышленного потенциала и привлечения инвестиций". По данным украинского кабмина, за пять лет до 2022 года Чернобыльскую зону посетили более 250 тыс. туристов. В Киеве рассчитывают, что число желающих посетить эти территории будет расти.

Правительство также рассчитывает развивать в зоне отчуждения высокотехнологичные производства и строить объекты альтернативной энергетики. В кабмине пояснили, что для этих территорий будут введены новые правила осуществления хозяйственной деятельности.

Также подготовленный правительством законопроект предлагает новые механизмы для финансирования Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и проведения там научных исследований.

Авария на ЧАЭС

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

В 2009 году на Украине была принята общегосударственная программа снятия эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. В апреле 2015 года ЧАЭС официально переведена на этап снятия с эксплуатации. В 2019 году завершились работы по возведению нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком. Ожидается, что новый саркофаг не станет окончательным решением проблемы, но должен обеспечить защиту аварийного блока минимум еще на 100 лет.

ЧАЭС, как и вся зона отселения, всегда была территорией особого интереса для туристов. Так называемые сталкеры пробирались туда нелегально. С 2010 года в стране официально действовали экскурсионные туры, они проходили по согласованным с властями маршрутам.