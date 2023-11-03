WP: отсутствие в бюджете США новых средств для Киева уже влияет на помощь ему

По словам представителя американской администрации, подходы республиканцев в Палате представителей Конгресса "по-настоящему опасны многочисленным образом как для Израиля, так и для Украины"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Отсутствие в федеральном бюджете США новых средств для Украины уже приводит к сокращению размеров и номенклатуры пакетов военной помощи, направляемых Вашингтоном Киеву. Это признал в беседе с обозревателем газеты The Washington Post Джошем Рогином представитель американской администрации высокого ранга.

Как утверждал чиновник, подходы республиканцев в Палате представителей Конгресса "по-настоящему опасны многочисленным образом как для Израиля, так и для Украины". Отсутствие новых ассигнований на поддержку Киева "уже существенным образом влияет на размер и номенклатуру пакетов" оружия и военной техники, поставляемых Соединенными Штатами Украине, заявил представитель вашингтонской администрации.

В колонке Рогина говорится, что "противодействие помощи Украине среди республиканцев значительное", одобрение законопроекта, предусматривающего выделение Киеву новой значительной финансовой помощи, "далеко не гарантировано".

В понедельник республиканцы нижней палаты Конгресса США представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом уже предупредил, что президент США демократ Джо Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Тем не менее они в четверг внесли этот документ на рассмотрение Палаты представителей, он был принят большинством голосов.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.