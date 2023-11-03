Кулеба заявил, что Зеленский рассматривает возможность провести выборы президента весной

Глава МИД Украины также добавил, что проведение выборов в период боевых действий будет сопряжено "с беспрецедентными вызовами"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все за и против", - цитирует ответ Кулебы на соответствующий вопрос журналистов британский телеканал Sky News.

Глава МИД Украины также добавил, что проведение выборов в период боевых действий будет сопряжено "с беспрецедентными вызовами".

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года. Но по украинским законам, проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на их проведении в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась, и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.

Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре этого года, но в условиях военного положения они не состоялись.