Пентагон подтвердил применение разведывательных БПЛА для поиска заложников в секторе Газа

Эти полеты БПЛА начались после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США начало применять разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) после обострения палестино-израильского конфликта для оказания Израилю помощи в освобождении удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников в секторе Газа. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

"В целях поддержки усилий по освобождению заложников Соединенные Штаты проводят вылеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь нашим израильским партнерам в их работе по освобождению заложников. Эти полеты БПЛА начались после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - отметил пресс-секретарь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США применяют БПЛА для поиска заложников в секторе Газа. В вашингтонской администрации, по данным Reuters, полагают, что 10 американских граждан, числящиеся пропавшими без вести после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, могут быть в числе более чем 200 заложников, удерживаемых радикалами.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что власти США выступают за обеспечение серии пауз в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. По его словам, это необходимо для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжения работы над обеспечением безопасного вывоза людей, включая заложников.