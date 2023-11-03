Президент Финляндии не считает, что сейчас нужно пересматривать статус Аландских островов

Как заявил Саули Ниинистё, "речь идет о довольно большой структуре международного права"

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что настало время для пересмотра особого статуса Аландских островов. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

"Речь идет о довольно большой структуре международного права. Тогда мы будем вынуждены поставить вопрос, а я его задам сейчас как риторический, действительно ли сейчас подходящее время для пересмотра мирного соглашения. Я думаю, что каждый должен знать о мирном соглашении", - сказал глава государства.

Аландский архипелаг является демилитаризованной территорией. Как отмечается на сайте ее правительства, этот статус был закреплен после Крымской войны 1856 года. В 1921 году была принята международная конвенция, подтверждавшая демилитаризацию. В 1940 году Финляндия заключила отдельное соглашение с Советским Союзом, которому было предоставлено право иметь консульство на Аландах для контроля за соблюдением этого статуса.