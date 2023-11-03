СМИ: не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу "Аш-Шифа" в Газе

Как сообщил телеканал Al Jazeera, десятки получили ранения

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек были убиты при бомбардировке израильскими силами территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, 15 человек погибли и десятки получили ранения при обстреле территории у входа в больницу, расположенную в западной части города Газа.

Ранее поступила информация о десятках пострадавших в результате налета на прилегающую к медицинскому учреждению территорию.