3 ноября, 15:57,
обновлено 3 ноября, 16:10
Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу "Аш-Шифа" в Газе

Больница "Аш-Шифа". EPA-EFE/ MOHAMMED SABER, архив
Больница "Аш-Шифа"
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER, архив

Как сообщил телеканал Al Jazeera, десятки получили ранения

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек были убиты при бомбардировке израильскими силами территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, 15 человек погибли и десятки получили ранения при обстреле территории у входа в больницу, расположенную в западной части города Газа.

Ранее поступила информация о десятках пострадавших в результате налета на прилегающую к медицинскому учреждению территорию. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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