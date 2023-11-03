3 ноября, 16:32
Палестино-израильский конфликт

CNN: США заявляют, что их беспилотники не используются для ударов по лидерам ХАМАС в Газе

Разведданные, собранные беспилотниками и переданные Израилю, ограничены лишь поиском заложников, утверждают в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Официальные лица США заявляют, что американские беспилотники в секторе Газа лишь собирают информацию о заложниках и не используются для ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

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По его информации, беспилотники являются частью большого количества разведывательных средств, отправленных в регион после обострения конфликта на Ближнем Востоке. CNN отмечает, что не ясно, насколько полезны снимки, полученные с помощью беспилотников в секторе Газа. Официальные лица США утверждают, что разведданные, собранные беспилотниками и переданные Израилю, ограничены лишь поиском заложников и не используются для ударов по лидерам движения ХАМАС, передает телеканал.

Тем не менее некоторые из чиновников заявили CNN, что информация, собранная с помощью беспилотников, также может быть полезна в отслеживании деятельности ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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