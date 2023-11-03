США направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн

Также выделяется $300 млн на заключение Пентагоном контрактов с целью покупки вооружений для Киева

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Американская администрация направляет Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, в который войдут средства противовоздушной обороны, вооружения и техника. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, "сегодня Соединенные Штаты объявляют о предоставлении нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну". Военная помощь на $125 млн направлена в том числе на укрепление системы ПВО, добавил глава американской дипломатии.

В свою очередь Пентагон в письменном заявлении сообщил, что Киеву будут переданы вооружения на сумму $125 млн со складов американского военного ведомства. При этом $300 млн помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.

Власти США включили в очередной транш военной помощи снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, Вашингтон направляет Киеву артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

По данным Пентагона, союзники и партнеры США "оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $35 млрд". При этом Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.