Додон заявил о революционных настроениях в обществе после отстранения партии от выборов

Объединение "Шанс" обвинили в связях с Россией, подкупе избирателей и угрозе национальной безопасности

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил о революционных настроениях в обществе после решения властей снять с выборов в местные органы власти оппозиционную партию "Шанс".

"Правительство PAS [Партии действия и солидарности] захватило государство и нарушает конституцию страны. В обществе складывается революционная ситуация. Для граждан оппозиционных партий приближается время, когда нам придется шаг за шагом спасать Молдавию от фашизма, установленного [президентом] Майей Санду", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Ранее в пятницу Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии отстранила кандидатов партии "Шанс" от участия в выборах в местные органы власти 5 ноября, обвинив объединение в связях с Россией, подкупе избирателей и угрозе национальной безопасности. Там заявили, что за партией "Шанс" стоят представители запрещенной в этом году оппозиционной партии "Шор".

В Молдавии летом 2022 года начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий правоохранителям. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, партии "Шор" и ряда других.