СМИ: следующий саммит стран QUAD может состояться в Индии 27 января

Как сообщило агентство Press Trust of India, Нью-Дели рассчитывает принять у себя президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Следующий саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) может состояться в Индии 27 января 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники.

По этой информации, Нью-Дели рассчитывает принять у себя президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе.

Ранее Индия уже пригласила Байдена стать главным гостем на праздновании Дня Республики 26 января 2024 года. Как указывают источники PTI, саммит "четверки" может состояться на следующий день, "если все пойдет по плану".

Предыдущая встреча на высшем уровне лидеров QUAD состоялась в мае текущего года в Хиросиме.